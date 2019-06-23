В «Dota Underlords» играет больше людей, чем в «Artifact»

Буквально через день после выхода бета-версии Dota Underlords в игру зашло больше людей, чем за всё время в Artifact.

Согласно статистике SteamDB, по состоянию на вечер пятницы в Dota Underlords одновременно играли более 84 000 игроков. Это больше, чем когда-либо у Artifact, где количество игроков за всё время превысило 60 000 человек. В Underlords уже сыграло более 179 000 человек, включая входы с мобильных устройств.

Также, согласно твиту, помимо балансировки игры, команда разработчиков уже работает над новыми социальными функциями, озвучкой героев и собирается добавить турбо-режим, который предложили ввести игроки. Напомним, что бета-версия Dota Underlords появилась в Steam 20 июня и в неё уже могут поиграть все желающие.