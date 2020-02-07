В Дубае построили двухэтажное здание с помощью 3D-печати

В Дубае официально открыто самое большое в мире 3D-печатное здание. Двухэтажное здание высотой 9,5 метра и общей площадью 640 квадратных метров было построено в Дубае с помощью 3D-принтера: жидкий материал наслаивается по заранее определенному маршруту, отображенному компьютером, аналогично струйному принтеру. Затем жидкость твердеет, превращаясь в бетон.

Подобно обычной конструкции, фундамент был заложен сначала бетонными смесями до того, как были построены 3D-печатные стены.

По сравнению с традиционным зданием такого размера используемые материалы примерно на 50 % легче и значительно долговечнее. На строительстве было занято всего 15 человек — примерно половина от обычного числа строительных рабочих. Кроме того, в процессе строительства было на 60% меньше отходов.