В Elden Ring добавят античит из Fortnite

Elden Ring будет использовать Easy Anti-Cheat на ПК для борьбы с онлайн-хакерами, согласно игровому лицензионному соглашению. Эта новость последовала за недавней уязвимостью безопасности Dark Souls 3 в режиме PvP, которая побудила Bandai Namco временно отключить многопользовательские серверы во всей трилогии Souls. Пользователь hzy980512 заметил на Reddit, что лицензионное соглашение с конечным пользователем теперь перечисляет античит-решение как «стороннее программное обеспечение» и говорит: «EAC будет контролировать аппаратное обеспечение, анализировать бинарные файлы игры и сканировать аппаратную память с целью обнаружения и предотвращения читерства в игра». Естественно, это означает, что программное обеспечение будет загружаться вместе с последней ролевой игрой Fromsoftware на игровых ПК, нравится вам это или нет.

Easy Anti-Cheat, разработанный Epic Games, входит в состав многих популярных компьютерных игр, включая Fortnite и Apex Legends. Elden Ring станет первой игрой Souls-серии, в которой будет использоваться какое-либо античитерское программное обеспечение. С другой стороны, это вполне логично — игры Souls-серии могут похвастаться изнурительным однопользовательским игровым процессом, но у многопользовательской игры серии есть давняя проблема с читерами. Возможно, использование новой системы против читов позволит геймерам чувствовать себя в безопасности в том случае, если они отправятся покорять виртуальные миры в мультиплеере.