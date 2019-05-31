В Epic Games Store бесплатно раздают игру от создателей BioShock

В Epic Games Store началась раздача City of Brass, которую сделали разработчики BioShock. Это экшн от первого лица, релиз игры состоялся в 2018 году. Бесплатно получить продукт можно до 6 июня.

События City of Brass происходят во вселенной, вдохновленной сказками «Тысяча и одна ночь». Союзниками игроков выступят джинны, а врагами — скелеты и другие монстры. В экшене присутствует технология процедурной генерации уровней — при каждом новом прохождении локации будут меняться.

Бесплатная игра в Epic Games Store меняется каждую неделю. Следующим продуктом в списке станет стратегия Kingdom: New Lands. Она появится в магазине 7 июня.