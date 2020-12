В Epic Store можно получить Metro 2033 Redux абсолютно бесплатно

Успей получить цифровую копию Metro 2033 Redux в Epic Games Store абсолютно бесплатно до 23 декабря 2020 года(до 17:00)

22-12-2020 Metro 2033

MMetro 2033 Redux – самая полная и лучшая версия культовой игры Metro 2033, заново созданная на графическом ядре 4A Engine для игровых систем последнего поколения. Игроки, не знакомые с серией, получат один из лучших сюжетных шутеров за всю историю жанра – эпическое приключение, сочетающее в себе захватывающий «Сурвайвл-хоррор», исследование местности, тактические бои и стелс.Напомним, какие игры раздавались ранее и какие можно будет забрать в последующие дни.17-12-2020 Cities: Skylines18-12-2020 Oddworld: New n Tasty19-12-2020 The Long Dark20-12-2020 Defense Grid 121-12-2020 Alien: Isolation23-12-2020 Tropico 524-12-2020 Inside25-12-2020 Darkest Dungeon26-12-2020 My Time in Portia27-12-2020 Night in the Woods28-12-2020 Stranded Deep29-12-2020 Solitairica30-12-2020 Torchlight II31-12-2020 Jurassic World Evolution