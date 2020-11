Epic Store предоставляет скидки на ряд игр в период Черной пятницы. Это попытка конкуренции с таким гигантом как Steam, где в настоящее время проходит большая осенняя распродажа 2020 года.Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 части; Ремейк классики Playstation был выпущен только в сентябре 2020 года, и сейчас цена на данную серию в Epic Store уменьшена на 25 процентов.Journey to the Savage Planet; Пилотный проект от разработчика Typhoon Studios показывает, что несколько талантливых ветеранов индустрии нашли друг друга. На распродаже Кибер Выходных 2020 в Epic Store на «Journey to the Savage Planet» действует 50-процентная скидка.