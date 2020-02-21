В FIFA 2020 добавили кубки Либертадорес

Electronic Arts анонсировала новое бесплатное обновление для игры FIFA 2020.

В обновление разработчики добавили южноамериканские кубки Либертадорес и Коменбол.

Вместе с ними в игру FIFA 2020 завезут известные латиноамериканские клубы. Такие как Ривер Плейт, Бока Хуниорс, Фламенго, Расинг Клуб, Индепендьенте, Мильонариос и Универсидад Католика.

Также после обновления в FIFA 2020 появится отдельный турнирный режим и различные брендинг турнир по оформлению стадионов.

Обновление должно выйти 3 марта 2020 года на платформах ПК, PS4 и Xbox One.