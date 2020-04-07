В Fortnite добавили Дэдпула вместе с новым боевым сезоном.

С последним обновлением Epic Games добавила полноценный скин персонажа и его оружия. Скин доступен всем пользователям, которые купили боевой пропуск в Fortnite.

Чтобы использовать скинь, нужно найти два пистолета, которые спрятаны в игровых меню. Далее нужно зайти в матч и активировать скинь в любой телефонной будке. Кроме скина, пользователи также могут разблокировать и его знаменитые катаны, а также альтернативную версию внешности без маски.