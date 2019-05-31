В GOG началась летняя распродажа

Магазин GOG запустил распродажу, которая продлится до 18 июня. В список товаров со скидкой вошли BioShock Infinite Complete Edition, «Ведьмак 3: Дикая Охота — Издание Игра Года», Warcraft I & II Bundle и другие проекты.

Некоторые предложения: BioShock Infinite Complete Edition — 509 руб. «Ведьмак 3: Дикая Охота — Издание Игра Года» — 459 руб. Warcraft I & II Bundle — 629 руб. Трилогия Mafia — 499 руб. Diablo — 399 руб. Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.