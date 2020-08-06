В GOG стартовала бесплатная раздача The Witcher

В цифровом магазине GOG стартовала акция, в которой все пользователи могут бесплатно приобрести себе оригинальную версию игры The Witcher.

Бесплатная раздача продлится до 7 августа 2020 года. Информация об этом появилась на официальном сайте сервиса.

The Witcher- это компьютерная ролевая игра, разработанная польской компанией CD Projekt RED по мотивам одноимённой серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Релиз игры на платформе Windows состоялся 24 октября 2007 года — в России, 26 октября — в Европе и 30 октября 2007 года — в США. Игрок управляет главным героем литературного мира Сапковского — ведьмаком Геральтом из Ривии. Действие игры разворачивается после событий саги о ведьмаке — еле оставшись в живых, Геральт впадает в амнезию и вынужден заново учить своё ремесло. Игрок восстанавливает потерянный опыт главного героя, сражаясь с человеческими противниками и монстрами. В то же время перед ним ставится моральный выбор, от которого зависит дальнейшая судьба игрового мира. Игра достоверно отражает мрачную атмосферу вселенной романов, однако её сюжет не получил официальной поддержки Сапковского.
Комментарии и отзывы The Witcher
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