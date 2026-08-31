В GTA 6 будет система кровавых сцен

В ходе масштабной презентации Rockstar поделилась с поклонниками множеством деталей о том, чего стоит ждать от Grand Theft Auto VI — от перестрелок и ограблений до полицейских погонь и разнообразных развлечений. Тем не менее, один важный элемент остался за кадром: проработка сцен насилия. Многие игроки переживали, что в новой части серии откажутся от детализированной системы кровавых эффектов, которая была реализована в Red Dead Redemption 2. Однако испанский стример ElRubius, который, судя по всему, входил в число создателей контента, приглашённых Rockstar на закрытое тестирование GTA 6, теперь даёт сообществу повод для оптимизма. Во время своей прямой трансляции ElRubius сообщил, что в GTA 6 действительно будет присутствовать развёрнутая система кровавых сцен. Кроме того, он упомянул ещё одну довольно мрачную особенность: тела погибших, по всей видимости, можно будет складывать в багажники автомобилей. Эта механика может оказаться особенно полезной в сочетании с обновлённой системой розыска, поскольку у игроков появятся новые способы заметать следы после преступлений. Эти сведения, а также ряд других подробностей недавно обсуждались на платформе Reddit.

Хотя Rockstar пока не делала официальных заявлений по этому поводу, фанаты склонны доверять словам ElRubius, ведь у него была реальная возможность опробовать игру лично. Участники Reddit, соответственно, вздохнули с облегчением. Впрочем, для некоторых эта информация не стала полным сюрпризом. Как отметил пользователь u/Okinawa_Gaijin, ещё в расширенной версии трейлера можно было заметить намёк на систему крови и расчленения. В сцене взрыва лифта (на отметке 24:10) фрагменты тел на короткое время как будто разлетаются в воздухе. Впрочем, пользователь не уверен в своих наблюдениях: учитывая низкую освещённость кадра, это вполне может быть просто эффектный кровавый всплеск.
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