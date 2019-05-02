В Ghost Recon: Wildlands добавили новые сюжетные миссии с участием Джоном Бернталом

Прошло уже целых два года с момента выпуска игры Ghost Recon: Wildlands от Ubisoft, но как не удивительно, разработчики снова добавляют в нее новый контент. Сегодня компания добавила две бесплатные сюжетные миссии с участием Джона Бернтала из сериала «The Punisher».

Операция «Оракул» начинается как спасательная операция инженера, захваченного в заложники подразделением специальных операций «Унидад» в Боливии. Как говорят, инженер, знает промышленные секреты США, которые вы должны будете помочь защитить. По пути вы встретите персонажа Бернтала, Коула Д. Уокера, который является лидером команды Ghost. Завершите миссии, и вы откроете две награды: финишер CQC и татуировку призрака Уокера.

Также в эти выходные вы сможете получить полный бесплатный доступ к базовой игре, и ваш прогресс сохранится, после того как вы ее купите.