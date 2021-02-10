В Google Chromecast с Google TV исправлена ​​проблема восстановления

Компания выпустила новое обновление прошивки для Google Chromecast с Google TV с важным исправлением и некоторыми новыми функциями.

Google Chromecast с Google TV - последнее устройство для потоковой передачи от компании. С момента выпуска у него были некоторые проблемы, и теперь компания ответила на это обновлениями программного обеспечения.

Google Chromecast с Google TV получает новое обновление прошивки с номером сборки 200918.033 . Это обновление содержит долгожданное исправление проблемы с экраном восстановления, о которой сообщают многие пользователи. Согласно журналу изменений, последнее обновление улучшает поддержку 4K для телевизоров, AVR и Dolby Audio для сквозного контента Dolby Atmos и Dolby Digital Plus. Он также повышает уровень исправления безопасности до декабря 2020 года и обеспечивает общую стабильность, производительность и безопасность.
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В Google Chromecast с Google TV исправлена ​​проблема восстановления

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