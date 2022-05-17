В Индии запущены настольные ПК Lenovo Thinkcentre Neo Enterprise

В Индии представлены настольные ПК - Lenovo Thinkcentre Neo Enterprise с процессорами Intel Core 12-го поколения. Впервые линейка Lenovo Thinkcentre Neo была представлена ​​в январе на выставке CES 2022. Эта новая линейка включает модели: Thinkcentre Neo 50s, Thinkcentre Neo 50t и Thinkcentre Neo 30a 24.

Lenovo утверждает, что эти настольные компьютеры обеспечивают до 14% более высокую производительность, по сравнению с предыдущим поколением Thinkcentre. Настольные ПК отличаются компактным дизайном, оснащены процессорами Intel Core вплоть до i9 12-го поколения со встроенной графикой Intel Xe Graphics, а также поддерживают операционные системы Windows 11 Pro и Windows 11 Home. Конфигурации включают до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, до 2 ТБ SATA SSD/HDD и до 1 ТБ PCIe SSD.

Lenovo Thinkcentre Neo 30a 24 — это настольный компьютер с 23,4-дюймовым экраном Full HD (1920x1080 пикселей), яркостью 250 нит и частотой обновления 60 Гц. Стоимость моделей производитель не раскрывает.