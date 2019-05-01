В Киеве пройдет турнир StarCraft 2 WCS Spring 2019 с призовым фондом $100 тысяч

WCS Spring — второй турнир серии World Championship Series Circuit 2019. В этот раз организаторы решили провести соревнования в киевской «Киберспорт Арене», где лучшие игроки со всего мира буду бороться за часть призового фонда.

Всего команд будет 80, а призовой фонд составит $100 тысяч. Победители получат не только денежный приз, но и путевку на BlizzCon и WCS Global Finals 2019. Также отметим, что в 2019 году организаторы изменили формат соревнований. Отныне у игроков, проигравших на групповых стадиях, появится второй шанс, но уже в сетке на выбывание.

WCS Spring пройдет в Киеве с 17 по 19 мая.