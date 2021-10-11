В Китае будут производить гораздо больше процессоров

Глобальная нехватка чипов совпала с пандемией коронавируса в 2020 году и вызвала множество крупных проблем в цепочке поставок во всем мире. Однако похоже, что производители микросхем постепенно преодолевают дефицит, принимая целый ряд мер по всей производственной цепочке. Например, это привело к расширению существующих мощностей и постройке новых заводов, которые могли бы выпускать большее процессоров. И китайские компании в этом направлении активно развиваются. Дело в том, что китайская компания Phytium меняет направление своей деятельности, добавляя в число своих инвесторов компании Alibaba, Dazi Bairuixiang Venture Capital Management Company из Baidu и China Internet Investment Fund. Уставный капитал компании также увеличился с 667 миллионов юаней (104 миллиона долларов) до 749 миллионов юаней (116,8 миллиона долларов).

И новое согласование инвестиций поможет Phytium сосредоточиться на созданию собственных микрочипов, что может спасти Китай от дефицита, поскольку мировой рынок продолжает расти, а объёмы выпускаемых процессоров не увеличиваются. Стоит отметить, что гиганты Alibaba и Baidu уже имеют определенные интересы в производстве микросхем, поскольку у обеих компаний есть дочерние компании, специализирующиеся на разработке электроники. Например, у компаний есть планы по производству собственных автомобилей с умными функциями, носимой электроники и даже смартфонов. И здесь Китай может легко обойти конкурентов.
Комментарии и отзывы
В Китае будут производить гораздо больше процессоров…
В Китае будут производить гораздо больше процессоровГлобальная нехватка чипов совпала с пандемией коронавируса в 2020 году и вызвала множество крупных пробле…
Samsung рассказывает о плана создания 3-нанометровых чипов…
Samsung рассказывает о плана создания 3-нанометровых чиповВо время ежегодного форума Samsung Foundry Чой Си Ён рассказал о будущем производстве микросхем Samsun…
Intel выпускает нейроморфный процессор нового поколения …
Intel выпускает нейроморфный процессор нового поколения Несмотря на свое название, нейронные сети лишь отдаленно связаны с теми вещами, которые вы можете найт…
Мини-ПК PrimeMini Slim 2 получил CPU Intel Core i5-10310u …
Мини-ПК PrimeMini Slim 2 получил CPU Intel Core i5-10310u Компания Prime Computer пополнила ассортимент неттопов моделью PrimeMini Slim 2, которая может похвастать…
MediaTek завоевала 43% рынка мобильных процессоров…
MediaTek завоевала 43% рынка мобильных процессоровВ последние месяцы MediaTek продемонстрировала значительный рост на рынке процессоров для смартфонов — ко…
Samsung уделала Intel на рынке микрочипов…
Samsung уделала Intel на рынке микрочиповSamsung удалось добиться заметных успехов в полупроводниковой промышленности — в настоящее время компания…
Intel представила новое поколение процессоров…
Intel представила новое поколение процессоровIntel только что представила процессоры 12-го поколения во время конференции Virtual Architecture Day. На…
Samsung готовит Exynos 2200 на графике AMD…
Samsung готовит Exynos 2200 на графике AMDОжидается, что новейший процессор Qualcomm Snapdragon 895 будет запущен во второй половине этого года. Ан…
Лучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEMЛучшая сборка игрового ПК. Intel Core i7-10700, OEM
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Обзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950XОбзор Intel Core i9-10920X. Сравнение процессора с AMD Ryzen 9 3950X
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100Лучший бюджетный процессор. Intel Core i3-10100
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor