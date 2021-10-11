В Китае будут производить гораздо больше процессоров

Глобальная нехватка чипов совпала с пандемией коронавируса в 2020 году и вызвала множество крупных проблем в цепочке поставок во всем мире. Однако похоже, что производители микросхем постепенно преодолевают дефицит, принимая целый ряд мер по всей производственной цепочке. Например, это привело к расширению существующих мощностей и постройке новых заводов, которые могли бы выпускать большее процессоров. И китайские компании в этом направлении активно развиваются. Дело в том, что китайская компания Phytium меняет направление своей деятельности, добавляя в число своих инвесторов компании Alibaba, Dazi Bairuixiang Venture Capital Management Company из Baidu и China Internet Investment Fund. Уставный капитал компании также увеличился с 667 миллионов юаней (104 миллиона долларов) до 749 миллионов юаней (116,8 миллиона долларов).

И новое согласование инвестиций поможет Phytium сосредоточиться на созданию собственных микрочипов, что может спасти Китай от дефицита, поскольку мировой рынок продолжает расти, а объёмы выпускаемых процессоров не увеличиваются. Стоит отметить, что гиганты Alibaba и Baidu уже имеют определенные интересы в производстве микросхем, поскольку у обеих компаний есть дочерние компании, специализирующиеся на разработке электроники. Например, у компаний есть планы по производству собственных автомобилей с умными функциями, носимой электроники и даже смартфонов. И здесь Китай может легко обойти конкурентов.