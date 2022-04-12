В Китае показали электромобиль Changan C385

Анонс электромобиля Changan C385 состоялся в конце прошлого года, но только сейчас производитель поделился подробностями о новом Changan C385.

Changan C385 построен на совершенно новой платформе EPA1 — и это первая модель компании на ней. Габариты автомобиля составляют 4820 х 1890 х 1480 мм, а длина колесной базы 2900 мм. Седан имеет низкий коэффициент аэродинамического сопротивления — Cd = 0,23. Changan C385 получит автопилот второго или третьего уровня с поддержкой полностью автоматической парковки. Информационно-развлекательная система будет построена на решении от Huawei (так называемая система Huawei Cockpit) под управлением HarmonyOS. По словам компании, электромобиль имеет запас хода выше 600 км.

Старт продаж Changan C385 состоится в ближайшее время.