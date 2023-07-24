В Китае представили ПК размером с шоколадку

Shenzhen Wesion Technology, китайский производитель одноплатных компьютеров, представил свою собственную концепцию компактного портативного компьютера под названием Khadas Mind. Эта станция может быть расширена с помощью специальных док-станций, предлагающих дополнительные порты или встроенный графический процессор. Но у данного решения есть одно ограничение — в отличие от традиционных ПК, Khadas Mind может быть обновлён только с помощью собственных док-станций компании и другие решения не поддерживает. Стоит отметить, что Khadas Mind — это очень компактная рабочая станция размером с плитку шоколада, оснащённая процессором Intel Core i7-1360P с 12 ядрами и встроенной графикой Iris Xe.

Система на кристалле дополняется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5200 и может быть оборудована двумя накопителями M.2-2230 SSD, один из которых имеет интерфейс PCIe 4.0 x4, а другой — PCIe 3.0 x4. Устройство может подключать до трех 4K-дисплеев и оснащено всеми необходимыми функциями подключения периферии, которые ожидаются от компактной рабочей станции — речь в том числе про адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, два разъёма USB Type-C (поддерживающие DP, PD, USB 2.0 или USB 3.2 Gen2), один разъём USB 3.2 Type-A, выход HDMI и фирменный разъём Mind Link для подключения док-станций. Собственно, на текущий момент у компании есть две док-станции — одна с дополнительными портами и разъёмом для LAN-подключения, а вторая предоставляет доступ к мобильной видеокарте RTX 4060M.