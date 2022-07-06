В Китае представили электрический кроссовер Geely Geometry E

В Китае состоялся официальный анонс электрического кроссовера Geely Geometry E.

Базовая версия под названием Cute Tiger с тяговой батареей на 33,5 кВтч, обеспечивает запас хода в 320 км. Версия Linglong Tiger и Thunder Tiger с тяговой батареей на 39,4 кВтч обеспечивает запас хода до 400 км.

Кроссовер приводится в движение одним электродвигателем TZ160XS601 мощностью 81,5 л.с. Максимальная скорость кроссовера составляет 121 км/ч. Модель имеет стильный дизайн, руль с антибактериальным покрытием, климат-контроль с салонным фильтром CN95, два 10,25-дюймовых экрана и системы помощи при вождении.

Электрический кроссовер Geely Geometry E доступен для заказа по цене около 15 000 долларов.
Tesla Cybertruck поступит в продажу в следующем году…
Tesla Cybertruck поступит в продажу в следующем году, об этом объявил Илон Маск на мероприятии по случаю …
В Китае представлен обновленный кроссовер Geely Coolray…
В сети появились фото нового кроссовера Geely Coolray, который сильно изменился внешне. Там же была инфор…
Представлен электрический кроссовер Tata Nexon EV Max…
Индийский автогигант Tata представил новый электрический внедорожник Nexon EV Max. Это более старая модел…
В Китае началось производство гибридного кроссовера Roewe RX…
В Китае началось производство гибридного кроссовера Roewe RX5. Отличительной особенностью Roewe RX5 являе…
Британское ателье Khann International представила модифициро…
Британское ателье Khann International представило новую дорогую модификацию автомобиля Toyota Land Cruise…
Представлены новые автомобили BMW X1 и BMW iX1…
BMW представила новые внедорожники BMW X1 и BMW iX1, автомобили поступят в продажу в октябре с двумя бенз…
Skoda представила раллийный автомобиль Skoda Afriq…
Skoda представила готовый автомобиль Skoda Afriq, созданный в академии компании в Млада-Болеславе. Впервы…
Tesla откроет еще один завод в Шанхае…
Tesla создаст новый завод в Шанхае, который будет способен выпускать до 450 000 электромобилей в год и бу…
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafeОбзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor