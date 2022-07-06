В Китае представили электрический кроссовер Geely Geometry E

В Китае состоялся официальный анонс электрического кроссовера Geely Geometry E.

Базовая версия под названием Cute Tiger с тяговой батареей на 33,5 кВтч, обеспечивает запас хода в 320 км. Версия Linglong Tiger и Thunder Tiger с тяговой батареей на 39,4 кВтч обеспечивает запас хода до 400 км.

Кроссовер приводится в движение одним электродвигателем TZ160XS601 мощностью 81,5 л.с. Максимальная скорость кроссовера составляет 121 км/ч. Модель имеет стильный дизайн, руль с антибактериальным покрытием, климат-контроль с салонным фильтром CN95, два 10,25-дюймовых экрана и системы помощи при вождении.

Электрический кроссовер Geely Geometry E доступен для заказа по цене около 15 000 долларов.