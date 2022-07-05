В Китае представили электрический микроавтомобиль BAW Yuanbao

Китайская компания Beijing Auto Works (BAW), дочерняя компания BAIC представила в Китае электрический микроавтомобиль Yuanbao.

По словам производителя, BAW Yuanbao ориентирован на молодежь. В салоне автомобиля будет 10,25-дюймовый дисплей. Другие функции включают: камера кругового обзора 360°, передний и задний датчики парковки, системы ABD и EBD, подушки безопасности и многое другое.

Габариты автомобиля составляют 3162 х 1498 х 1585 мм, длина колесной базы составляет 2050 мм. Автомобиль приводится в движение электродвигателем мощностью 27 л.с. Тяговая батарея имеет два варианта емкости — 9,6 и 13,6 кВтч, с запасом хода 120 или 170 км соответственно.

Цены электрического микроавтомобиля варьируются от 5060 до 7400 долларов.

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