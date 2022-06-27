В Китае представили конкурента Tesla Model 3 седан Changan Shenlan SL03

В Китае стартовали предпродажи седана Changan Shenlan SL03, разработанного совместно компаниями Changan New Energy, CATL и Huawei.

Shenlan SL03 основан на платформе EPA 1. Длина автомобиля 4820 мм, ширина 1890 мм, высота 1480 мм. Седан на 106 мм длиннее Tesla Model 3, но почти вдвое дешевле.

Интерьер автомобиля выглядит просто и современно. В салоне есть большой экран диагональю 14,6 дюйма. Другие особенности включают спортивное рулевое колесо, беспроводную зарядку для смартфона и кожаные сиденья. В базовой версии мощность составляет 218 л.с., в топовой — 258 л.с. Заявленный запас хода составляет 700 км. Запас хода версии с ДВС небольшого объема составит 1200 км.

Стоимость Changan Shenlan SL03 варьируется от 26 880 до 34 650 долларов. Напомним, что стоимость базовой Tesla Model 3 в Китае составляет 43 350 долларов.

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