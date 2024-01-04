В Китае представили собственные серверы на Zhaoxin KH-40000

Китайская компания Zhaoxin, которая занимается проектированием и выпуском своих собственных процессоров, сегодня официально представила серверные решения для внутреннего рынка на основе процессоров KH-40000, имеющих до 64 ядер в одном стаке. После того, как компания добилась значительных успехов на локальном рынке процессоров с новинкой KX-7000, в Zhaoxin решили обеспечить страну собственными серверными решениями топового уровня, которые способны справиться с большинством задач. Инсайдеры сообщают, что новый китайский сервер обладает расширенной совместимостью и может вмещать 32 модуля DDR4-памяти, а также шесть слотов PCIe. Это не так много по сравнению с последними серверными решениями AMD и Intel, но для внутреннего рынка Китая это действительно достижение.

Сами же процессоры Zhaoxin KH-40000 основаны на новой микроархитектуре Yongfeng от самой компании Zhaoxin, имеют базовую частоту 2,0/2,2 ГГц и максимальную рабочую частоту 2,7 ГГц. Один процессор может предоставлять в топовой конфигурации 32 ядра, обеспечивая кэш память объёмом 64 МБ, поддерживает двухканальное 64-ядерное взаимодействие и обеспечивает пропускную способность памяти до 200 ГБ/сек. Процессор KH-40000 совместим с набором команд x86, поддерживает инструкции ускорения SM2, SM3 и SM4, поддерживает технологию виртуализации процессора и в целом готов справляться с большинством задач в рамках центра обработки данных и не только. Интересно посмотреть на его реальные тесты.