В Китае представлен гибридный кроссовер Niutron NV

Компания NIU представила в Китае свой первый автомобиль Niutron NV. Новинка представлена ​​в двух версиях. Первый - это электрический автомобиль с запасом хода 550 км, а второй это гибрид. В этой версии 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания вырабатывает ток, который заряжает тяговую батарею, питающую электродвигатель. В чисто электрическом режиме гибрид может проехать 150 км, а запас хода на одном баке составляет 939 км.

Niutron NV — довольно крупный кроссовер, который своим внешним видом напоминает Land Rover Defender 2. Габариты автомобиля составляют 4915 х 1950 х 1750 мм, длина колесной базы составляет 2900 мм. Гибридная версия оснащена одним электродвигателем на задней оси, его мощность составляет 190 л.с., чисто электрическая версия имеет два электродвигателя, на передней и задней оси, их суммарная мощность составляет 380 л.с.

В салоне Niutron NV установлено два экрана: на приборной панели используется дисплей с диагональю 12,3 дюйма, а на центральной консоли установлен экран с диагональю 15,6 дюйма. Автомобиль оснащен автопилотом уровня 2+ и 24 ассистентами вождения. В качестве ОС используется собственная Niutron OS, основанная на Android Automotive. Ожидается, что Niutron NV будет доступен для предварительного заказа до конца квартала.