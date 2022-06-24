В Китае представлен кроссовер Li Auto L9

В Китае представлен кроссовер — Li Auto L9, это аналог Mercedes-Benz GLS и BMW X7 не только по габаритам, но и по оснащению. Его длина составляет 5218 мм, а колесная база 3105 мм.

Автомобиль имеет ширину 1998 мм и высоту 1800 мм. Li Auto L9 приводится в движение двумя электродвигателями общей мощностью 449 л.с. Разгон до 100 км/ч достигается за 5,3 секунды. Но электродвигатели – это только часть силовой установки автомобиля. Вторая часть — это 1,5-литровый турбированный двигатель, который заряжает тяговую батарею, с которой связаны электродвигатели.

Емкость тяговой батареи составляет 44,5 кВтч, на чистом электричестве кроссовер способен проехать до 215 км, а на полном баке Li Auto L9 до 1315 км — при среднем расходе 5,9 л на 100 км пути. Есть пневмоподвеска, позволяющая увеличить дорожный просвет на 8 см. Центральная панель оснащена двумя экранами с диагональю 15,7 дюйма каждый.Также на руле есть небольшой экран диагональю 4,8 дюйма.

Li Auto L9 имеет шесть отдельных сидений, каждое из которых имеет подогрев и электрическую регулировку, а сиденья первого и второго ряда вентилируются и оснащены встроенным массажером. В автомобиль встроена аудиосистема с 21 динамиком общей мощностью 2160 Вт, две беспроводные зарядки для телефонов, а также подстаканники на втором ряду с охлаждением и подогревом.

Большой OLED-экран установлен на потолке за сиденьями первого ряда. Он управляется голосом и жестами: внутри автомобиля размещены шесть микрофонов и установлено несколько времяпролетных 3D-камер ToF. Li Auto L9 получил автономную систему вождения, есть 25 датчиков. Автомобиль имеет системы предотвращения столкновений и автоматической парковки.

Стоимость Li Auto L9 составляет 460 149 юаней (68 720 долларов). Предзаказ на кроссовер уже открыт.