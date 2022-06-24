В Китае представлен кроссовер Li Auto L9

В Китае представлен кроссовер — Li Auto L9, это аналог Mercedes-Benz GLS и BMW X7 не только по габаритам, но и по оснащению. Его длина составляет 5218 мм, а колесная база 3105 мм.

Автомобиль имеет ширину 1998 мм и высоту 1800 мм. Li Auto L9 приводится в движение двумя электродвигателями общей мощностью 449 л.с. Разгон до 100 км/ч достигается за 5,3 секунды. Но электродвигатели – это только часть силовой установки автомобиля. Вторая часть — это 1,5-литровый турбированный двигатель, который заряжает тяговую батарею, с которой связаны электродвигатели.

Емкость тяговой батареи составляет 44,5 кВтч, на чистом электричестве кроссовер способен проехать до 215 км, а на полном баке Li Auto L9 до 1315 км — при среднем расходе 5,9 л на 100 км пути. Есть пневмоподвеска, позволяющая увеличить дорожный просвет на 8 см. Центральная панель оснащена двумя экранами с диагональю 15,7 дюйма каждый.Также на руле есть небольшой экран диагональю 4,8 дюйма.

Li Auto L9 имеет шесть отдельных сидений, каждое из которых имеет подогрев и электрическую регулировку, а сиденья первого и второго ряда вентилируются и оснащены встроенным массажером. В автомобиль встроена аудиосистема с 21 динамиком общей мощностью 2160 Вт, две беспроводные зарядки для телефонов, а также подстаканники на втором ряду с охлаждением и подогревом.

Большой OLED-экран установлен на потолке за сиденьями первого ряда. Он управляется голосом и жестами: внутри автомобиля размещены шесть микрофонов и установлено несколько времяпролетных 3D-камер ToF. Li Auto L9 получил автономную систему вождения, есть 25 датчиков. Автомобиль имеет системы предотвращения столкновений и автоматической парковки.

Стоимость Li Auto L9 составляет 460 149 юаней (68 720 долларов). Предзаказ на кроссовер уже открыт.

Новейший Peugeot 408 поступит в продажу в начале 2023 года…
Stellantis представила новое поколение Peugeot 408, которое получило новый дизайн и теперь больше похоже …
Представлен Mini Cooper S Convertible Resolute Edition…
Mini представила новую версию своего Mini Cooper S, Mini Cooper S Convertible Resolute Edition, автомобил…
Volkswagen станет партнером Qualcomm в области автоматизиров…
Volkswagen заключил многолетнее партнерство с американским производителем микросхем Qualcomm для разработ…
Nissan и Mitsubishi анонсировали недорогие электромобили с а…
Японские автопроизводители Nissan и Mitsubishi представили новые электромобили, построенные на одной и то…
Volkswagen представила юбилейную версию внедорожника Touareg…
Компания Volkswagen выпускает специальную версию внедорожника Touareg Edition 20, приуроченную к 20-летию…
В Индии представили автомобиль Hyundai Creta Knight Edition…
Компания Hyundai представила новую версию популярного кроссовера Hyundai Creta Knight Edition, отличающую…
Представлен официальный электромобиль для лунной миссии НАСА…
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США назвало транспортное …
DeLorean показала культовый электрокар Alpha5…
Поклонники культового DeLorean DMC-12 с нетерпением ждали совершенно нового DeLorean Alpha5, в котором ис…
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafeОбзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor