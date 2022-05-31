В Китае представлен кроссовер Rising R7

В Китае был представлен электрический кроссовер Rising R7, который получил несколько десятков датчиков, предназначенных для работы системы беспилотного вождения. Базовая версия оснащена системой круиз-контроля, а старшая версия имеет лазерный дальномер и целых 33 датчика, обеспечивающих точную и стабильную работу системы автопилота.

На передней панели расположен 43-дюймовый дисплей, состоящий из трех секций. Подобное решение ранее было реализовано в электрическом седане Mercedes-Benz EQS. Автомобиль предлагает информационно-развлекательную систему с большим экраном, цифровую комбинацию приборов и отдельный дисплей для переднего пассажира. Кроме того, предусмотрен проекционный дисплей на лобовом стекле.

Базовая версия оснащена задним приводом и двигателем мощностью 340 л.с., тогда как старшая оснащена системой полного привода и имеет мощность 544 л.с. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, а запас хода составит около 600 км. Продажи Rising R7 в Китае стартуют в ближайшее время, цены будут объявлены позже.