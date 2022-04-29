В Китае представлен кроссовер Trumpchi Emkoo

Китайская компания GAC представила кроссовер Trumpchi Emkoo.

GAC Trumpchi Emkoo — кроссовер с футуристичным и агрессивным дизайном и гибридной силовой установкой в ​​качестве одной из опций. Отдельно можно отметить лаконичный и очень необычный интерьер с очень большим экраном мультимедийной системы.

Автомобиль будет доступен с турбированным мотором 1.5 TGDI и 2.0 TGDI, роботизированной коробкой передач и классическим гидромеханическим автоматом Aisin. При этом во всех случаях автомобиль исключительно переднеприводный. Гибрид оснащен собственным 2,0-литровым бензиновым двигателем GAC и электромеханическим вариатором THS (Toyota Hybrid System) четвертого поколения, который также используется в автомобилях Toyota и Lexus.

В Китае кроссовер GAC Trumpchi Emkoo выйдет до конца этого года, а на мировой рынок — только в следующем.