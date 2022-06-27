В Китае представлен молодежный кроссовер Changan Oshan Z6

В Китае показали новый кроссовер Changan Oshan Z6.

В составе линейки производителя есть и дорогие модели, и более доступные. Oshan Z6 — одна из последних. Кроссовер выделяется своим экстерьером с множеством резких линий. Задняя часть автомобиля напоминает модель Jaguar F-Pace.

Габариты автомобиля – 4699 х 1890 х 1660 мм, длина колесной базы – 2795 мм. Топовая версия Oshan Z6 имеет три экрана, а также получила проекционный экран и систему помощи водителю EaglePilot 7.0, включающую 12 ультразвуковых датчиков, 3-мм радары и 5 камер.

Changan Oshan Z6 оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 188 л.с., работающим в паре с семиступенчатой коробков передач 7DCT. Базовая версия Changan Oshan Z6 стоит 14 930 долларов. В ее комплектацию входит камера заднего вида, светодиодные фары, круиз-контроль. Топовая версия оценена в 19 420 долларов. Оснащена адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора на 360 градусов, 6 динамиками, атмосферным освещением. Гибридная версия автомобиля называется Z6 iDD. Стоимость гибрида составляет от 23 290 до 26 280 долларов.