В Китае представлен обновленный кроссовер Geely Coolray

В сети появились фото нового кроссовера Geely Coolray, который сильно изменился внешне. Там же была информация о цене автомобиля. Стартовая цена обновленного кроссовера будет начинаться от 100 000 юаней (15,3 тысяч долларов). Текущая версия стоит от 73 350 юаней (11,2 долларов) до 118 700 юаней (18,1 тысячи долларов) в Китае.

Новый Coolray будет оснащен двойным экраном, который сочетает в себе 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийного развлекательного центра. Рычаг переключения передач стал заметно меньше, а перед ним появилась большая панель для беспроводной зарядки смартфона. Что касается внешнего вида, то, несмотря на обилие камуфляжа, видны новые элементы оформления кузова, которые ранее были указаны в последнем каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Ожидается, что новый Geely Coolray получит 1,5-литровый турбированный двигатель BHE15-EFZ мощностью 181 л.с. Снаряженная масса 1350 кг. Габариты автомобиля составляют 4380 х 1800 х 1609 мм при колесной базе 2600 мм. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. Ожидается, что машина поступит в продажу в Китае в конце этого года.