В Китае представлен обновленный кроссовер Geely Coolray

Новый Coolray будет оснащен двойным экраном, который сочетает в себе 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийного развлекательного центра. Рычаг переключения передач стал заметно меньше, а перед ним появилась большая панель для беспроводной зарядки смартфона. Что касается внешнего вида, то, несмотря на обилие камуфляжа, видны новые элементы оформления кузова, которые ранее были указаны в последнем каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая.
Ожидается, что новый Geely Coolray получит 1,5-литровый турбированный двигатель BHE15-EFZ мощностью 181 л.с. Снаряженная масса 1350 кг. Габариты автомобиля составляют 4380 х 1800 х 1609 мм при колесной базе 2600 мм. Максимальная скорость составляет 200 км/ч. Ожидается, что машина поступит в продажу в Китае в конце этого года.