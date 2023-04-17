В Китае продают неанонсированный AMD Genoa-X - EPYC 9684X

В китайском магазине Goofish был обнаружен первый образец процессора AMD Genoa-X - EPYC 9684X, который имеет кэш-память объемом 1152 МБ. Хотя крышка процессора, предположительно AMD EPYC 9684X Genoa-X, действительно соответствует сообщениям инсайдеров, нет деталей, которые могли бы подтвердить, что это настоящий процессор 3D V-Cache Genoa-X. И хотя продавец утверждает, что это полностью функционирующий чип, вы не можете это подтвердить, пока не заплатите 9000 юаней (1308 долларов) за процессор и не проверите его на соответствующей платформе SP5, так что, безусловно, это очень опасная затея. Из предыдущих утечек мы знаем, что процессор AMD EPYC 9684X обязательно станет частью семейства Genoa-X. Этот чип был подтвержден в утечке от другого инсайдера Yuuki_AnS как серверный Zen 4 с 96 ядрами, 192 потоками и 1152 МБ кэша L3.

Таким образом, для процессоров AMD EPYC Genoa-X будет использоваться 384 МБ кэша L3 от CCD, 768 МБ кэша L3 от стеков 3D V-Cache и 96 МБ кэша L2 для общего объема кэша в 1248 МБ. Также присутствуют 3 МБ кэша L1 (для различных инструкций системы). Это в 2,6 раза больше кэша, чем у стандартных чипов Genoa, а также на 56% больше кэша, чем у Milan-X (первые чипы EPYC 3D V-Cache первого поколения). Все процессоры EPYC Genoa-X будут иметь оценку мощности в 400 Вт и использовать их будут исключительно в сложных вычислительных центрах, но всё равно очень интересно, что эти процессоры появились именно в Китае и что их уже продают целыми партиями.