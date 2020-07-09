В Китае сняли фильм в 8К-разрешении

Какое-то время назад пользователи с большим трудом воспринимали 4К-разрешение, говоря о том, что и Full HD всем хватает с головой, так зачем платить больше за то, от чего нет никакой пользы. Вскоре оказалось, что на самом деле от 4К очень много пользы и что изображение выглядит куда более детализированным, чем при разрешении Full HD, так что сейчас этот формат активно набирает популярность по всему миру. Теперь в Китае решили снять первый фильм в разрешении 8K Ultra High Resolution, что станет настоящим прорывом на рынке. Конечно, стоит понимать, что до полноценного перехода на это разрешение еще очень далеко, но это вовсе не значит, что в течение десяти лет мы не будем смотреть фильмы в разрешении 8К и наслаждаться высокой детализацией.