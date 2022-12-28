В Китае создали процессор Loongson 3C5000 на 32 ядра

На протяжении достаточно длительного времени китайские производители процессоров сильно отставали от крупных производителей запада. Это достаточно сильно недостаток для Китая, Так как у данной страны просто огромный внутренний рынок, который необходимо обеспечивать процессорами на постоянной основе. Если для каких-то небольших компаний или государственных структур производитель мог выпускать небольшие партии собственных процессов, которые сильно уступали западные в производительности, но при этом являлись исключительно продуктом китайского производства, то для остальных потенциальных покупателей рынка предложить какие-то другие продукты в стране просто не могли.

Но сегодня ситуация кардинально изменилась, так как локальные производители официально представил процессор Loongson 3C5000 на 32 ядра. Благодаря столь внушительной производительности, которая обеспечивается приличным количеством вычислительных ядер, компания может вполне рассчитывать, что в обозримом будущем она сможет занять локальный рынок, вытеснив крупнейших конкурентов. Причина в том, что китайский локальный рынок с гораздо большей любовью будет приобретать данные процессоры, ведь они созданы на территории Китая, нежели западная аналоги с примерно той же производительностью. Пока что у нас нет никакой информации о том , какие преимущества имеются у данного процессора помимо количество ядер и потоков, но в ближайшем будущем обязательно должны появиться различные тесты, исходя из которых можно будет примерно понимать, какая реальная производительность у данного китайского процессора. Если она будет на уровне конкурентов, то буквально за год или два рынок Китая заполонят собственные процессоры.