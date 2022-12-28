В Китае создали процессор Loongson 3C5000 на 32 ядра

Но сегодня ситуация кардинально изменилась, так как локальные производители официально представил процессор Loongson 3C5000 на 32 ядра. Благодаря столь внушительной производительности, которая обеспечивается приличным количеством вычислительных ядер, компания может вполне рассчитывать, что в обозримом будущем она сможет занять локальный рынок, вытеснив крупнейших конкурентов. Причина в том, что китайский локальный рынок с гораздо большей любовью будет приобретать данные процессоры, ведь они созданы на территории Китая, нежели западная аналоги с примерно той же производительностью. Пока что у нас нет никакой информации о том , какие преимущества имеются у данного процессора помимо количество ядер и потоков, но в ближайшем будущем обязательно должны появиться различные тесты, исходя из которых можно будет примерно понимать, какая реальная производительность у данного китайского процессора. Если она будет на уровне конкурентов, то буквально за год или два рынок Китая заполонят собственные процессоры.