В Китае стартуют продажи китайского кроссовера Mitsubishi Outlander

Компания GAC официально запускает в Китае в продажу кроссовер Mitsubishi Outlander.

Mitsubishi Outlander собирается на заводе GAC в Чанше. Китайская версия имеет колесную базу - 2706 мм, а габариты - 4710 х 1862 х 1745 мм. Он оснащен силовой установкой с гибридной системой и четырехцилиндровым двигателем мощностью 215 л.с. Коробка передач представляет собой 8-ступенчатый вариатор. В салоне имеется 12,3-дюймовая приборная панель, а также 10,25-дюймовый центральный экран управления. Автомобиль оснащен системой помощи 2-го уровня, а также системой предотвращения столкновений и распознавания препятствий.

Цена автомобиля в Китае начинается от 24000 долларов.

Продажи Mitsubishi Outlander стартуют 19 ноября.
В Китае стартуют продажи китайского кроссовера Mitsubishi Ou…
Компания GAC официально запускает в Китае в продажу кроссовер Mitsubishi Outlander. …
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