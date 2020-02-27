В Китае запретили симулятор эпидемий Plague Inc

Симулятор эпидемий Plague Inc. от студии Ndemic Creations стал недоступен на территории Китая на мобильных платформах.

Компания Apple сообщила разработчикам, что игра была удалена из App Store. Так как игра включает в себя контент, который является незаконным. В ответ разработчики Ndemic Creations сообщили, что не знают, связано ли это удаление с продолжающейся вспышкой коронавируса в Китае.

Разработчики игры также добавили что, Plague Inc это игра, а не научная модель, и что люди не должны воспринимать её как реалистичный симулятор заражения планеты.

В конце января на фоне вспышки вируса в Китае Plague Inc. заняла первое место в рейтинге самых популярных платных приложений для iOS в стране.