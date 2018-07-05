В Китае затопило майнеров

В Китае случилась беда — там прошли обширные ливни, которые затопили помещения с фермами для майнинга. В Китае пользователи занимаются добычей криптовалюты в массовых масштабах, там есть целые заводы, на которых работают фермы. Обычно такие заводы расположены на равнинах, а сами фермы ставят в подвалах, чтобы температура воздуха была ниже. Большое количество ливней просто затопили заводы с фермами, при том в огромных количествах. Сейчас аналитики говорят о том, что цены на видеокарты вновь поднимутся, так как у владельцев этих заводиков остались платы, блоки питания и оборудование для ферм на основе видеокарт, а вот сами карты сильно пострадали. Соответственно, их нужно будет заменить на новые, а их на рынке и так не очень много. Значит, все доступные варианты будут покупаться в огромных масштабах.