В League of Legends появится новый чемпион — волшебная кошка Юми

Компания Riot Games анонсировала нового чемпиона League of Legends — Юми.

Юми — сто сорок четвёртый по счёту чемпион League of Legends. Она — волшебная кошка из Бандл-Сити. Юми стала хранительницей разумной Книги Пределов после того, как хозяйка Норра загадочно исчезла. С тех пор кошка пытается разыскать свою подругу и путешествует сквозь страницы-порталы Книги. Без хозяйки Юми одиноко, так что она ищет себе друзей и смело защищает их магическими щитами. Героиня ценит простые жизненные радости, такие как дневной сон и свежая рыбка.

В игре Юми является чемпионом поддержки. Она умеет восстанавливать здоровье союзников и усиливать их. Чемпион прост в освоении и подойдёт новичкам.