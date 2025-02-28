В М.Видео-Эльдорадо стартовали продажи планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2” с OLED-экраном

Технические особенности и дизайн

С 28 февраля 2025 года в розничных сетях и онлайн-каналах М.Видео-Эльдорадо начались продажи нового планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2”. Устройство, позиционируемое как решение для работы и творчества, доступно по цене от 99 999 рублей. До конца марта покупатели смогут получить в подарок стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения и беспроводную мышь.HUAWEI MatePad Pro 13,2” выделяется ультратонким корпусом (5,5 мм) и весом 580 г. Основой устройства стал гибкий 13,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K и антибликовым покрытием PaperMatte, которое снижает нагрузку на зрение и улучшает цветопередачу. Полезная площадь экрана составляет 94%, что, по заявлению производителя, усиливает эффект погружения при просмотре контента.Для пользователей, работающих с документами, на планшет предустановлена компьютерная версия WPS Office. Приложение поддерживает управление с клавиатуры и мыши, включая «горячие клавиши», что приближает функциональность устройства к ноутбуку.

Автономность и аксессуары

Планшет оснащен батареей ёмкостью 10 100 мА·ч. С технологией быстрой зарядки 25% заряда восстанавливается за 10 минут, а 80% — за 40 минут. При полном заряде устройство способно находиться в режиме ожидания до года благодаря системе Smart Power Conserve.HUAWEI MatePad Pro совместим с магнитной клавиатурой, которая позволяет использовать три режима работы: для творчества, учёбы и развлечений. Стилус M-Pencil 3-го поколения с 16 384 уровнями давления подходит для точных задач, таких как рисование или заметки.

Цветовые варианты и цены

Акция для первых покупателей

Устройство доступно в классическом чёрном цвете и в версии «роскошное золото» с текстурой шелка на задней панели. Базовая модель с памятью 12 ГБ + 256 ГБ оценивается в 99 999 рублей. Версия PaperMatte с увеличенным хранилищем (512 ГБ) обойдётся в 109 999 рублей.С 28 февраля по 31 марта 2025 года при покупке планшета покупатели получат стилус и беспроводную мышь HUAWEI в подарок. Акция действует во всех магазинах М.Видео-Эльдорадо и на официальном сайте компании.