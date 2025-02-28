В М.Видео-Эльдорадо стартовали продажи планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2” с OLED-экраном

С 28 февраля 2025 года в розничных сетях и онлайн-каналах М.Видео-Эльдорадо начались продажи нового планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2”. Устройство, позиционируемое как решение для работы и творчества, доступно по цене от 99 999 рублей. До конца марта покупатели смогут получить в подарок стилус HUAWEI M-Pencil 3-го поколения и беспроводную мышь.

Технические особенности и дизайн

HUAWEI MatePad Pro 13,2” выделяется ультратонким корпусом (5,5 мм) и весом 580 г. Основой устройства стал гибкий 13,2-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K и антибликовым покрытием PaperMatte, которое снижает нагрузку на зрение и улучшает цветопередачу. Полезная площадь экрана составляет 94%, что, по заявлению производителя, усиливает эффект погружения при просмотре контента.

Для пользователей, работающих с документами, на планшет предустановлена компьютерная версия WPS Office. Приложение поддерживает управление с клавиатуры и мыши, включая «горячие клавиши», что приближает функциональность устройства к ноутбуку.

Автономность и аксессуары

Планшет оснащен батареей ёмкостью 10 100 мА·ч. С технологией быстрой зарядки 25% заряда восстанавливается за 10 минут, а 80% — за 40 минут. При полном заряде устройство способно находиться в режиме ожидания до года благодаря системе Smart Power Conserve.

HUAWEI MatePad Pro совместим с магнитной клавиатурой, которая позволяет использовать три режима работы: для творчества, учёбы и развлечений. Стилус M-Pencil 3-го поколения с 16 384 уровнями давления подходит для точных задач, таких как рисование или заметки.

Цветовые варианты и цены

Устройство доступно в классическом чёрном цвете и в версии «роскошное золото» с текстурой шелка на задней панели. Базовая модель с памятью 12 ГБ + 256 ГБ оценивается в 99 999 рублей. Версия PaperMatte с увеличенным хранилищем (512 ГБ) обойдётся в 109 999 рублей.

Акция для первых покупателей

С 28 февраля по 31 марта 2025 года при покупке планшета покупатели получат стилус и беспроводную мышь HUAWEI в подарок. Акция действует во всех магазинах М.Видео-Эльдорадо и на официальном сайте компании.

Xiaomi продала 150 тысяч автомобилей всего за год…
Китайский технологический гигант Xiaomi делает впечатляющие успехи на рынке электромобилей — согласно офи…
Представлены телевизоры TCL X11K QD-Mini LED TV …
Компания TCL представила в Европе серию телевизоров X11K QD-Mini LED TV, в которую вошли модели с диагона…
Mercedes CLA получил ИИ-помощника от Google…
Некоторое время назад команда подразделения Google Cloud представила новую платформу под названием Automo…
Tesla выпустила обновлённую версию Model Y…
Компания Tesla официально представила обновлённый электромобиль Model Y, предназначенный для рынков Китая…
В сеть слили виджеты Apple CarPlay 2.0…
Судя по информации от достаточно надёжных источников, компания Apple готовится вывести опыт вождения поль…
МТС запустила предзаказ на очередные флагманы HUAWEI: тройно…
МТС объявило о старте предзаказа на три премиальных устройства HUAWEI: смартфон Mate 70 Pro, инновационны…
Apple передумала выпускать CarPlay 2…
К началу второго месяца 2025 года компания Apple наконец обновила страницу CarPlay на своём сайте, указав…
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 Core Edition 2025 получил Core U…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука ThinkBook 14 Core Edition 2025, который базируется на 12-ядер…
Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor