В Minecraft 600 миллионов активных игроков по всему миру

Одна из игр, которая не перестает удивлять своей популярностью, это, конечно же, Minecraft. Новые данные показывают, что по всему миру сейчас 600 миллионов активных игроков. Примечательно, что 400 миллионов из них происходят только из Китая.

Minecraft установил невообразимый рекорд в Китае, превысив 400 миллионов зарегистрированных игроков. А это фактическое увеличение новых игроков на 100000000 только в этом 2020 году, что является самым быстрым ростом количества игроков с момента запуска игры. Новость исходит от аналитика Даниэля Ахмада, который прокомментировал: «Minecraft - является F2P (Free To Play) в Китае, а NetEase издает его для мобильных устройств и PC. За пределами Китая было продано 200 миллионов копий платной игры ».
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