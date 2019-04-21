В Mortal Kombat 11 возможно добавят Терминатора и Джокера

Mortal Kombat 11 выйдет 23 апреля. Предыдущая версия игры продалась тиражом 5 млн копий.

В платном дополнении для Mortal Kombat 11 будут девять новых персонажей.

В список новых героев для DLC вошли пять персонажей из вселенной MK (Шан Цзун, Ночной Волк, Синдел, Фудзин и Шива) и четыре из других вселенных: Джокер из «Бэтмена», Терминатор, Спаун и Эш из «Зловещих мертвецов».

Об этом стало известно из темы на reddit — её автор ссылается на вскрытые файлы версии игры для Nintendo Switch. Автор темы на reddit также приложил инструкцию, чтобы любой пользователь мог сам удостовериться в правдивости информации.