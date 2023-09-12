В Москве пройдёт мероприятие в честь юбилея бренда Mikatsu

У нас просто отличные новости для поклонников спортивной техники — совсем скоро, 16 сентября, в Серебряном бору (пляж La Plage), Москва, пройдёт первый и достаточно масштабный фестиваль под названием Mikatsu Race Cup 2023, который проведёт сеть спортивной техники Globaldrive. Это мероприятие приурочено к 15-летию водно-моторного бренда Mikatsu и для тех, кто интересуется этим направлением, событие действительно крайне увлекательное — можно провести выходные вместе со своими друзьями, семьёй или единомышленниками. Да и программа у данного мероприятия должна быть достаточно насыщенной и интересной — с 11 до 19 часов посетителей ждёт программа, которую разделили на два этапа. Первый, дневной этап, предоставляет доступ к весьма красочной фотозоне, где можно будет сделать памятные фотографии, а также к секции тест-драйва экстремальной мототехники.

Ещё будет мастер-класс по метанию ножей, готовке вкуснейшей ухи от профессионального шеф-повара, рыболовству острогой от известных блогеров, интересный квест «Поиск сокровищ», полноценные гонки на моторных лодках и ценная лекция от одного из самых опытных блогеров-путешественников Олеся Петровича. Приятно, что для юных посетителей мероприятия организуют отдельные специальные конкурсы и мастер-классы — детям тоже не будет скучно. Во второй, вечерней, половине мероприятия участники интерактивных квестов смогут принять участие в лотерее и получить ценные призы от компании.
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