В Overwatch добавят новый режим с разделением ролей

2020-02-26, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Overwatch; [56]
Overwatch обзаведется режимом под названием Тройной урон.

Где в команде игроков насильно делят на одного танка. Два персонажа поддержки и три дамагера. По словам игрового директора Джеффа Каплана, эксперимент затеяли, чтобы проверить изменения в скорости подбора игроков в игре.

В экспериментальных режимах аккаунты игроков получают повышенный опыт, а вместе с ним и отличные вознаграждения. Ещё игроки будут получать вознаграждения за тестирование вещей, которые пробуют разработчики.

Новый режим Тройной урон в Overwatch должны добавить 26 февраля.


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