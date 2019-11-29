В Overwatch можно поиграть бесплатно до 4 декабря

Overwatch является одной из самых популярных игр, появившихся в последние годы. Тем не менее, если вы как-то пропустили игру, эти выходные могут стать хорошим шансом присоединиться к вечеринке. Играть в Overwatch можно будет до 4 декабря без каких-либо ограничений, поэтому вы можете попробовать полную версию игры.

Предложение актуально для платформ ПК, PS4 и Xbox One. Чтобы начать, просто перейдите на вкладку Overwatch в приложении Battle.net и нажмите кнопку установки. После завершения загрузки игра должна быть готова к работе.

Кроме того, любой прогресс, достигнутый в течение пробного периода, будет перенесен, если вы решите купить игру. Приятным бонусом станет хорошая скидка, которая действует до 2 декабря.