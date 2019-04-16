В PUBG введут награды за владение разными видами оружия

Разработчики PUBG рассказали, что в игре появится система прогресса для каждого оружия. Игроки будут получать опыт за нанесенный урон, убийства и время выживания с каждым элементом арсенала. За повышение уровней будут выдавать косметические награды.

Мастерство владения каждым оружием можно будет повысить до десятого ранга или 100-го уровня. Игроки смогут отслеживать прогресс в отдельном разделе меню. Там же будет доступна статистика за все предыдущие матчи — количество убийств, нанесенный урон, процент побед и т.д.

Первыми в игре появятся брелки для каждого оружия.

PUBG Corp. представила новый набор достижений — медали за особые заслуги в матчах. Разработчики пока не рассказали, как они будут отображаться в игре.

Систему мастерства запустят на тестовых серверах 17 апреля. Через неделю она появится в основном клиенте для ПК.