В России начал продаваться умный туалет VitrA V-Care Prime со встроенным биде, подсветкой и поддержкой мобильного приложения

Бренд VitrA, специализирующийся на выпуске товаров для ванных комнат начал официально продавать на российском рынке свою флагманскую модель V-Care Prime. Ее главными особенностями стали встроенный биде с регулировкой силы напора и температуры воды, воздухоочиститель, ночная подсветка, крышка с механизмом автоматического открытия и возможность управления унитазом через пульт или мобильное приложение.

V-Care Prime разработал известный израильский дизайнер Ариком Леви в сотрудничестве с командой VitrA. Модель существует как в подвесном, так и в приставном исполнении. Унитаз оснащен чашей, которая на 95% гигиеничнее стандартных аналогов. Так как в данной модели отсутствует ободок, то какой-либо грязи и бактериям негде скапливаться. Также V-Care Prime обладает функцией, позволяющая легко удалять известковый налет, что тоже положительно сказывается на общий уровень гигиены.

Важным преимуществом V-Care Prime является встроенный биде. Его корпус выполнен из нержавеющей стали. Степень напора, направление и температуру воды можно регулировать самостоятельно, что позволяет добиться наибольшего комфорта и степени гигиены. Он адаптирован для детей, благодаря возможности выставить мягкий напор и комфортную температуру. Встроенная насадка для биде также специально разработана с учетом особенностей женской гигиены.

Управление унитазом-биде осуществляется через пульт ДУ или удобное мобильное приложение. Крышка при приближении к унитазу автоматически открывается, а при отлучении закрывается, поэтому лишний раз поверхность V-Care Prime можно не касаться. Для большего комфорта в эргономичное сиденье была спроектирована система из подогрева. Также из интересного стоит подчеркнуть наличие ночной подсветки. Она автоматически загорается, когда уровень освещение в пространстве опускается ниже определенного показателя. Ее уровень температуры естественно можно отрегулировать.