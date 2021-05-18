В России начали принимать предзаказы на новый iMac

Компания Apple дала старт приему российских предзаказов на новые iPad Pro и iMac на базе фирменной платформы M1. Старт розничных продаж намечен на 21 мая. Напомним, что новый iMac также оснащается операционной системой Big Sur, 24-дюймовым дисплеем 4.5К Retina Display, тремя микрофонами, шестью динамиками, поддержкой Dolby Atmos, веб-камерой FaceTime HD Camera разрешением 1080p, четырьмя разъемами USB-C (два Thunderbolt) в топовой версии, адаптером питания с магнитным креплением и новой беспроводной клавиатурой Magic Keyboard со встроенным сканером TouchID. Новинка оценена в 130 тысяч рублей за базовую версию.