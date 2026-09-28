В России пройдут соревнования Predator League Open Cup

Игры будут проводиться исключительно в интернете, что обеспечивает одинаковые условия для игроков из любых регионов страны. На кону стоит солидный призовой фонд — 500 тысяч рублей, а также титул первых чемпионов Predator League Open Cup в России. VALORANT представляет собой известный тактический шутер с видом от первого лица, разработанный Riot Games, где в динамичных матчах сталкиваются две команды по пять человек. Каждый раунд — это напряженная схватка, в которой исход зависит не только от личного мастерства и точной стрельбы, но также от особых навыков персонажей, тактического планирования и слаженного взаимодействия в составе.