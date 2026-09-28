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В России пройдут соревнования Predator League Open Cup

Predator League анонсировала запуск первого в России соревнования Predator League Open Cup, посвященного тактическому шутеру VALORANT. Участие в турнире доступно каждому желающему, однако для профессиональных киберспортсменов это исключено. Бренд Predator принадлежит компании Acer, которая является одним из ведущих мировых изготовителей персональных компьютеров. Чемпионат Predator League организуется с 2018 года, главным образом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, собирая под своими знаменами тысячи команд и огромную аудиторию зрителей. За это время прошло 66 значительных соревнований на территории 16 государств.

Игры будут проводиться исключительно в интернете, что обеспечивает одинаковые условия для игроков из любых регионов страны. На кону стоит солидный призовой фонд — 500 тысяч рублей, а также титул первых чемпионов Predator League Open Cup в России. VALORANT представляет собой известный тактический шутер с видом от первого лица, разработанный Riot Games, где в динамичных матчах сталкиваются две команды по пять человек. Каждый раунд — это напряженная схватка, в которой исход зависит не только от личного мастерства и точной стрельбы, но также от особых навыков персонажей, тактического планирования и слаженного взаимодействия в составе.
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