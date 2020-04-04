В России разработан термос Flask с рекордным временем сохранения тепла

Пока весь мировой бизнес «колотит» из-за пандемии, российский стартап bobber анонсировал линейку премиальных термосов под названием Flask. Уникальность продукта в том, что он удерживает тепло до двух суток, что является абсолютным мировым рекордом на рынке. Этого удалось добиться за счёт сочетания технологических и инженерных решений, а за продуманный дизайн продукт получил награду Red Dot Awards.

Максимально долго удерживать температуру позволяет несколько технических решений. Например, узкое горлышко со специальной «ступенькой» внутри и длинная узкая пробка с термоизолирующим наполнителем. Кроме того, при производстве используется более толстый лист стали, чем у других термосов, что помогает удерживать дольше тепло напитка и делает термос устойчивым к повреждениям. В продукте используются крышки с металлической пластиной, которая обеспечивает безопасность и экологичность потребления, ведь она позволяет полностью защитить напиток от контакта с пластиком и не накапливает запахи.

При разработке дизайна компания отказалась от всех лишних деталей, например, ручки, поскольку часто они бывают не очень удобными, легко ломаются или занимают много места. На корпусе термоса можно заметить эргономичные выемки, благодаря которым его удобно держать в руке. Они же выполняют функцию ребер жесткости. Особое внимание привлекает и премиальная упаковка продукта — подарочный черный тубус из металла с объемным рисунком.

«К сожалению, мы все временно не можем посещать любимые заведения и другие общественные места, но это не повод отчаиваться и снижать свою продуктивность, ведь для увеличения иммунитета, можно заварить чай с лимоном и имбирем прямо в термосе, и наслаждаться напитком в комфортном рабочем режиме. Используйте свое время с пользой — учитесь новому, занимайтесь спортом и совершенствуйте навыки, а наш термос поможет сделать все эти процессы еще более приятными», — считает основатель компании bobber Федор Захаров.Московский концептуальный бар «Дом культур» уже заменил старые термосы на bobber — в них, по мнениям клиентов, лучше раскрывается вкус чая. Шеф-повар и бармены разрабатывают рецепты новых коктейлей, которые можно брать с собой в термосе. Новинка будет представлена в двух цветовых решениях (матовом и зеркальном), а также в двух объемах: термос на 470 мл способен сохранять тепло в течение суток, а на 1000 мл – на рекордные 48 часов. Продажи уже стартовали на сайте bobberbottle.com, а для безопасности в условиях пандемии, возможна бесконтактная доставка товара.Автор: Артем Костенко