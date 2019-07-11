В России создали свою термопасту

На территории России официально разработали новую термопасту, которая позволит понизить температуру на процессоре вашего компьютера. Разработкой пасты занимается компания «РТ-Химкомпозит», которая уже успешно протестирована образец и готова представить новинку в массовую продажу в ближайшее время. Конечно, далеко не сразу продукт отправится в магазины розничной продажи, ведь обычно от тестов до реальных продаж проходит достаточно много времени. Но, с другой стороны, если «РТ-Химкомпозит» действительно будет успешно заниматься этим направлением, то совсем скоро мы будем покупать отечественные термопасты, а не зарубежные за большие деньги. Мне кажется, что это большой плюс, особенно если вы собираете много ПК.