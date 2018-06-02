В России стартовало производство нового Ford EcoSport

2018-06-02, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Ford EcoSport; [110]
Компания Ford Sollers сообщает об официальном старте серийного производства нового Ford EcoSport в России. Как и прежде, компактный кроссовер будет выпускаться на заводе компании в Набережных Челнах по технологии полного цикла, предусматривающей сварку и окраску кузовов, а также контроль качества и тестирование готовой продукции. Первым с конвейера российского завода сошел Ford EcoSport синего цвета Deep Impact Blue в максимальной комплектации Titanium Plus с 2-литровым двигателем, 6-ступенчатой АКП и системой полного привода.
Новый кроссовер приобрел мужественную внешность в стиле более крупных кроссоверов и внедорожников Ford, совершенно новый интерьер с переработанной передней панелью и более широкими и комфортными креслами. Обновленная гамма силовых агрегатов включает новый глобальный двигатель Dragon объемом 1,5 л (123 л.с., расход в смешанном режиме менее 7 л), модернизированный двигатель Duratec объемом 2 л (148 л.с.), а также 6-ступенчатые автоматические коробки передач традиционной конструкции. Впервые на российском рынке будет доступна версия с полным приводом и АКП.

Стоимость и комплектация Ford EcoSport

Новый Ford EcoSport будет предложен российскому покупателю в 5 различных комплектациях (Ambiente, Trend, Trend Plus, Titanium, Titanium Plus). В топовых версиях кроссовер оснащается климат-контролем, мультимедийной системой SYNC 3 с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, 7 подушками безопасности, камерой заднего вида, круиз-контролем с настраиваемым ограничителем скорости, датчиками дождя и света. Дилеры Ford в России уже принимают заказы на автомобиль. Стоимость переднеприводного кроссовера в начальной комплектации Ford EcoSport Ambiente (двигатель 1,5 л, 5-ступенчатая МКП) составит от 959 000 рублей. Цены на полноприводную версию (двигатель 2 л, 6-ступенчатая АКП) начинаются от 1 229 000 рублей за кроссовер в комплектации Trend.

«Мы рады представить новый Ford EcoSport в России, мы учли пожелания наших потребителей и можем предложить комплектации и техническое оснащение, адаптированные специально для нашего рынка. Мы также неустанно работаем над повышением эффективности производства и локализацией, чтобы делать наши продукты доступными. Я уверен, что благодаря усилиям всей компании Ford Sollers позиции Ford EcoSport значительно укрепятся в самом быстрорастущем сегменте SUV, который является для нас стратегически важным», – отметил СЕО и президент Ford Sollers Адиль Ширинов.

Перед запуском российского производства новый Ford EcoSport прошел комплексную программу адаптации для нашего рынка, разработанную научно-техническим центром Ford Sollers: помимо полного «зимнего пакета» модель получила дополнительный USB-разъем в потолочной консоли и возможность эксплуатации на АИ-92. Новый Ford EcoSport дополнительно получил русифицированную навигационную систему, увеличенную до 4,5 л емкость бачка омывающей жидкости, веерные форсунки стеклоомывателей с подогревом.
Продажи кроссоверов в России непрерывно растут и в настоящее время к этому классу относится каждый третий автомобиль, проданный в стране. В первом квартале 2018 г. продажи кроссоверов и внедорожников Ford (линейка представлена моделями Ford EcoSport, Ford Kuga и Ford Explorer) выросли на 36% по отношению к аналогичному периоду прошло года. Новый Ford EcoSport позволит упрочнить позиции Ford на российском рынке в сегменте кроссоверов.

Техническое модернизирование завода для выпуска Ford EcoSport

Специально для выпуска нового кроссовера с обновленным экстерьером и совершенно новым интерьером производственные мощности завода были модернизированы. Новое оборудование позволило локализовать часть операций и повысить эффективность отдельных производственных процессов.
Для цеха сварки были закуплены 2 новых робота фирмы COMAU, предназначенных для пробивки отверстий в бампере для навесных изделий. Модернизация станции сварки задней части пола позволила локализовать сварку этого элемента в России. В цехе финальной сборки была произведена модернизация станции заправки коробки передач, а также комбинированной станции, осуществляющей заправку автомобилей техническими жидкостями. Полностью был модернизирован участок сварки капота.

Высокое качество локально производимых комплектующих для нового EcoSport, отвечающее глобальным стандартам Ford, позволило наладить их экспорт на завод Ford в г. Крайова (Румыния), где производятся кроссоверы для европейского рынка. На румынский завод Ford экспортируется 47 наименований компонентов от российских поставщиков Ford Sollers, в том числе штампованные детали кузова, элементы интерьера, стекла, уплотнители.
Производство Ford EcoSport в России началось в декабре 2014 года. Компактный кроссовер стал первой моделью, вставшей на конвейер только что открывшегося предприятии Ford Sollers в Набережных Челнах. С момента старта продаж Ford EcoSport российского производства реализовано уже почти 17 000 автомобилей.

Совместное предприятие Ford Sollers располагает в России 4 производственными площадками, на которых выпускаются 7 локализованных и адаптированных для российского рынка моделей по технологии полного цикла, а также бензиновые двигатели Duratec объемом 1,6 л. На заводе во Всеволожске выпускаются Ford Focus и Ford Mondeo, в Елабуге – Ford Explorer, Ford Kuga и Ford Transit, в Набережных Челнах – Ford Fiesta и Ford EcoSport. Средний процент локализации модельной линейке составляет 60%. Все производственные предприятия Ford Sollers и выпускаемая ими продукция полностью соответствуют глобальным стандартам качества Ford Motor Company. Общие инвестиции в проекты Ford Sollers в России составляют около $1,5 млрд.


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