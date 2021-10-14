В США создали робота-пса с пулемётом для военных

Boston Dynamics, компания, которая чаще всего ассоциируется с роботами-собаками, запрещает использование своих устройств в качестве оружия. Однако это относится не ко всем производителям собак-роботов. Одна из них, Ghost Robotics, продемонстрировала версию своего устройства Q-UGV, которое многие боялись — это собака-робот с прикрепленным к ней пулеметом. Компания Ghost Robotics создала роботов-собак для военных и продемонстрировала эту смертоносную модель на ежегодной конференции Ассоциации армии США в 2021 году в Вашингтоне, округ Колумбия, на этой неделе. Компания построила модуль «беспилотная винтовка специального назначения» (или SPUR). По данным The Verge, у него есть тепловизионная камера для работы в ночное время, эффективная дальность действия 1,2 км и 30-кратный оптический зум.

«Благодаря высокопроизводительным датчикам SPUR может работать в самых разных условиях, как днем, так и ночью», — говорится в рекламном объявлении на веб-сайте производителя. «Sword Defense Systems SPUR — это будущее систем беспилотного оружия, и это будущее наступило сейчас». Как отмечает Popular Science, неясно, насколько автономным будет Q-UGV с SPUR в полевых условиях. Еще неизвестно, будет ли человек-оператор вести робота в труднодоступное место и вручную прицеливаться и делать выстрелы (что кажется более вероятным), или робот будет справляться со всем самостоятельно. В любом случае, это тревожная перспектива, и это еще до того, как мы дойдем до возможности того, что вражеские хакеры захватят контроль над этими машинами.