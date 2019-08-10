В США убирают рекламу жестоких видеоигр

Первые звоночки

После недавних массовых расстрелов в США американские политики начали активно давить на видеоигровую индустрию. Подключился даже сам Дональд Трамп, обвинивший игры в «романтизации насилия», а интернет в «радикализации неуравновешенных людей». Критика не прошла даром.Стало известно, что торговая сеть Walmart убрала плакаты с рекламой жестоких видеоигр со своих магазинов.

Подобное решение также приняло руководство американского спортивного телеканала ESPN. Телекомпания перенесла трансляцию XGames Apex Legends EXP Invitational на меньший канал ESPN 3 из уважения к жертвам расстрелов. Примечательно, что в том же Walmart можно относительно легко купить оружие и боеприпасы.

Рынок может измениться

Неизвестно, чем в итоге аукнутся игровой индустрии слова политиков, однако ущерб уже был нанесён. К примеру, после выступления Трампа акции Activision Blizzard упали на -5.96%, Take-Two Interactive подешевела на -5.19%, а Electronic Arts потеряла -4.63% от стоимости ценных бумаг.

Погреться у разгорающегося костра скандала решила и западная игровая журналистика. Неделю назад издания Gamespot, Kotaku и Next Web обвинили Activision в негуманном отношении к нарисованным человечкам. Речь идёт о использовании белого фосфора в качестве ультимативной способности в Call of Duty: Modern Warfare. Бомбардировку запрещённым оружием посчитали неэтичной и бесчеловечной.